Наставник «Баварии» прокомментировал разгром «Шальке»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал крупную победу над «Шальке» в первом туре чемпионата Германии, передает пресс-служба мюнхенского клуба.

Встреча завершилась с разгромным счетом 8:0 в пользу подопечных Флика.

«Перед матчем определили спектр задач — со всеми блестяще справились. Мы хотели показать, что и в этом сезоне будем выкладываться на максимум. Я рад, что сегодня на поле мы показали такую игру», — заявил специалист.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне под руководством Флика «Бавария» оформила требл: команда выиграла национальный чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Гамбург» отреагировал на крупную победу «Баварии» над «Шальке».