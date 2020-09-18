Бэйл пропустит как минимум месяц из-за травмы

Валлийский нападающий Гарет Бэйл пропустит как минимум четыре недели из-за повреждения, сообщает Marca.

В ближайшее время должно быть объявлено о переходе Бэйла из мадридского «Реала» в лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды. СМИ сообщали, что игрок уже вылетел в Лондон для прохождения медицинского осмотра.

По информации источника, форвард не сможет помочь английской команде в ближайшее время. Его дебют откладывается из-за повреждения, которое он получил в сборной Уэльса.

Ранее сообщалось, что Асенсио взял в «Реале» номер Бэйла.