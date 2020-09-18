Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге теннисного турнира в Риме

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме.

Во встрече третьего круга спортсменка потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолиной со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Полона Херцог (Словения) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Теннисный турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет €1,6 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла завершить встречу против представительницы Белоруссии Виктории Азаренко в третьем круге турнира в Риме.

Теннис. Рим. 3-й тур

Светлана Кузнецова (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:7 (6:8), 4:6.