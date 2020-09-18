Глушаков поделился мыслями о вероятном возвращении в «Спартак»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о своем вероятном возвращении в московский «Спартак».

Хавбек покинул московский клуб летом 2019 года, после чего подписал контракт с грозненским «Ахматом». В конце сезоне-2019/20 Глушаков покинул «Ахмат», пока он не определился с продолжением карьеры.

«Я даже не знаю. Меня женили без меня, такая ситуация получается. В последнее время много слухов. Кто-то закидывает информацию, сам отвечает на эти разговоры. Я не общался ни с кем из представителей «Спартака», — заявил футболист на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».

Ранее сообщалось, что Глушаков отреагировал на информацию о сорвавшемся переходе в «Химки».