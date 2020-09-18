Возвращение Медведевой к Тутберидзе назвали логичным шагом

Возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе назвали логичным шагом, передает «Советский спорт».

Такое мнение высказал серебряный призер Олимпийских игр — 1980 в парном катании Сергей Шахрай.

«Я только могу догадываться, что Медведева и Тутберидзе поговорили и пришли к мнению, что возвращение Евгении к своему тренеру будет в нынешней ситуации логичным для нее шагом», — заявил он.

16 сентября стало известно, что Медведева ушла от канадского специалиста Брайана Орсера и вернулась в группу Тутберидзе, сотрудничество с которой прекратила в мае 2018 года, в скором времени после Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что Костомаров отреагировал на возвращение Медведевой к Тутберидзе.