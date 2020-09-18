Официально: «Ротор» не полетит на матч с «Ростовом»

Волгоградский «Ротор» не полетит на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», сообщает пресс-служба команды.

Команда будет вынуждена пропустить второй подряд матч чемпионата России из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде. Встреча с «Ростовом» должна была состояться 19 сентября.

«Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», — сказано в заявлении клуба.

Игра седьмого тура РПЛ с «Краснодаром» также была отменена. «Ротору» было присуждено техническое поражение (0:3).

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