Официально: «Ротор» не полетит на матч с «Ростовом»
Анастасия Мартыненко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Волгоградский «Ротор» не полетит на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», сообщает пресс-служба команды.
Команда будет вынуждена пропустить второй подряд матч чемпионата России из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде. Встреча с «Ростовом» должна была состояться 19 сентября.
«Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», — сказано в заявлении клуба.
Игра седьмого тура РПЛ с «Краснодаром» также была отменена. «Ротору» было присуждено техническое поражение (0:3).
Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо».