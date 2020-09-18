Мостовой назвал вылет «Динамо» из Лиги Европы безобразием

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Динамо» из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива». Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, бело-голубые зря потратили колоссальное количество денег на усиление состава перед участием в этом турнире.

«Я ошарашен. Не могу поверить. Команда впервые за долгие годы выходит в еврокубок, потрачено за последнее время было чуть ли не €60 млн, и тут тбилисский «Локомотив». Многие, думаю, не знают, что есть такая команда.

Хочу посмотреть на статистику грузинского клуба, кто там играл. Для них это подвиг, они герои. А «Динамо» — это безобразие», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Сербии Лука Йович изъявил желание уйти в аренду из мадридского «Реала» на предстоящий сезон.