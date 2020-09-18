Депутат Лебедев: наш футбол как был дном, так им и остался

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал вылет московского «Динамо» из Лиги Европы. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, причина неудачи подопечных Кирилла Новикова в игре против тбилисского «Локомотива» кроется внутри российского футбола.

«Я не готов говорить, что случившееся с «Динамо» — это позор и так далее, не нужно этого делать. Из года в год на европейском уровне ситуация повторяется.

Рыба гниет с головы. Глава РФС поменялся, а что изменилось-то? Наш футбол как был дном, так им и остался. Я не уверен, что в этом году мы сможем показать что-то лучше», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть возможность подписания полузащитника мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.