«Сент-Этьен» обыграл «Марсель» в матче чемпионата Франции

В перенесенном матче первого тура чемпионата Франции по футболу «Сент-Этьен» обыграл «Марсель».

Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились 33-летний нападающий Ромен Амума и 25-летний форвард Денис Буанга.

После этой победы «Сент-Этьен» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).