«Сент-Этьен» обыграл «Марсель» в матче чемпионата Франции
Вадим Балканов
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В перенесенном матче первого тура чемпионата Франции по футболу «Сент-Этьен» обыграл «Марсель».
Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились 33-летний нападающий Ромен Амума и 25-летний форвард Денис Буанга.
После этой победы «Сент-Этьен» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).