Тренер тбилисского «Локомотива» прокомментировал победу над «Динамо»

Главный тренер тбилисского «Локомотива» Георгий Чиабришвили прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Его слова передает Sportall.

По его словам, этот успех стал самым громким в его профессиональной карьере.

«Здорово, что мы заставили грузинский народ гордиться нами. В прошлом году мы тоже сделали все, чтобы пробиться дальше, но не получилось. Нашей главной целью остается попадание в групповой этап турнира», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после вылета московского «Динамо» из Лиги Европы.