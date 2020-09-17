Стало известно, какой запрещенный препарат принимала фигуристка Сотскова

Стало известно, какой запрещенный препарат принимала российская фигуристка Мария Сотскова. По данным RT, взятая в марте 2020 года допинг-проба спортсменки дала положительный результат на наличие фуросемида, который принимается для сгонки веса.

Сотскова о завершении профессиональной карьеры объявила в июле, отметив, что имеет проблемы со здоровьем. Однако, как утверждает источник, фактически фигуристка завершила карьеру в ноябре 2019 году, но официально свой уход из большого спорта не оформила и не уведомила об этом ни Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), ни Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Из-за этого спортсменка осталась под контролем РУСАДА, которое весной отправило к Сотсковой допинг-офицера. Фигуристка хотела отказаться от сдачи пробы, заявив о том, что завершила карьеру, но в итоге была вынуждена сделать тест.

Когда анализы дали положительный результат на наличие фуросемида, фигуристка предоставила медицинскую справку, что принимала препарат по рецепту. В ходе расследования выяснилось, что клиника, которая выдала спортсменке препарат, не имело соответствующей лицензии.

Ранее сообщалось, что Сотскова была дисквалифицирована на десять лет.