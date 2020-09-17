В клубе Головина выявлена вспышка коронавируса

В стане французского «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, выявлена вспышка коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что положительный результат теста на COVID-19 обнаружен у одного из футболистов. При этом его имя не афишируется. В «Монако» уточнили, что болезнь у игрока проходит бессимптомно. Сейчас он находится на карантине и под наблюдением медиков.

Ранее коронавирусом заразился вратарь красно-белых Бенжамен Леком. Голкипер уже вылечился от инфекции.

После трех матчей французской Лиги 1 «Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе монегасков семь очков. 19 сентября команде Нико Ковача предстоит гостевой матч чемпионата с «Ренном».