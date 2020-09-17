Из-за коронавируса могут быть перенесены семь матчей «Локомотива»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может перенести еще несколько ближайших матчей регулярного чемпионата с участием ярославского «Локомотива». По данным известного журналиста Павла Лысенкова, число перенесенных встреч может достичь семи.

«Я ожидаю, что будут перенесены сразу семь матчей «Локомотива». Но подождем официальных новостей», — написал Лысенков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что запланированный на 17 сентября матч «Сочи» — «Локомотив» не состоится в срок. По данным СМИ, ярославскую команду могут обязать сесть на двухнедельный карантин.

«Локомотив» в новом сезоне КХЛ одержал четыре победы в пяти матчах и набрал восемь очков, расположившись на третьей строчке Восточной конференции. Помимо игры с «Сочи», в списке семи ближайших встреч у «железнодорожников» запланированы встречи с минским «Динамо», китайским «Куньлунь Ред Стар», нижнекамским «Нефтехимиком», магнитогорским «Металлургом», казанским «Ак Барсом» и финским «Йокеритом».