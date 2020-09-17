Минспорт России готов помочь в расследовании дела задержанного экс-главы СБР

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) и директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Александра Кравцова. По словам чиновника, министерство будет готово оказать правоохранительным органом содействие в расследовании дела.

«В ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования. Министерство гарантирует, что подготовка членов спортивных сборных команд России будет продолжена в установленном порядке, проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось, что Кравцов задержан по делу о растрате в особо крупном размере. При этом в Центре спортивной подготовки данную информацию опровергли.