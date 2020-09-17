Даниил Квят ответил на вопрос, когда состоится его бой с Конором Макгрегором

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят ответил на вопрос, когда состоится его поединок с ирландским бойцом ММА, бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Надеюсь, не очень скоро», — цитирует гонщика РИА «Новости».

Ранее Квят в своем Instagram опубликовал совместное фото с Макгрегором после тренировки.

В текущем сезоне «Формулы-1» российский гонщик идет 14-м в личном зачете пилотов, набрав десять очков после девяти этапов Гран-при.

Макгрегор в своей карьере ММА одержал 22 победы в 26 поединках. В июне 2020 года он в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.