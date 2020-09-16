Восстановление Головина проходит согласно намеченному плану
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Восстановление полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина проходит согласно намеченному плану. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, 24-летний хавбек добился определенного прогресса в восстановлении после полученной травмы задней поверхности бедра в матче против «Меца».
Напомним, что подобное повреждение требует лечения в течении четырех-пяти недель.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру вратаря клуба Кепы Аррисабалаги.