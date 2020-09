«Даллас» получил кубок Западной конференции НХЛ

«Даллас Старз» получил кубок Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителю Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Техасский клуб в овертайме переиграл «Вегас Голден Найтс» (3:2) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов.

Игроки «Далласа», согласно суеверию, не стали прикасаться к трофею.

В финале Кубка Стэнли «Старз» встретятся с победителем серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что «Даллас» вышел в финал плей-офф НХЛ впервые за 20 лет.

