«Даллас» получил кубок Западной конференции НХЛ
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«Даллас Старз» получил кубок Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителю Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Техасский клуб в овертайме переиграл «Вегас Голден Найтс» (3:2) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов.
Игроки «Далласа», согласно суеверию, не стали прикасаться к трофею.
В финале Кубка Стэнли «Старз» встретятся с победителем серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что «Даллас» вышел в финал плей-офф НХЛ впервые за 20 лет.
We're not done yet �� pic.twitter.com/HB8SGz3BIb— Dallas Stars (@DallasStars) September 15, 2020