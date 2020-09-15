«Челси» повторил достижение «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
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Лондонский «Челси» набрал 2000-е очко в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Столичный клуб преодолел отметку благодаря победе над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в матче первого тура чемпионата страны. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси» стал третьим клубом, которому удалось набрать 2000 очков. Лидирует по этому показателю «Манчестер Юнайтед» (2234), второе место занимает лондонский «Арсенал» (2014).
Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксирована вспышка коронавируса.