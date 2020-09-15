Карпин иронично высказался об оборонительной игре «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча седьмого тура чемпионата России против московского «Локомотива».

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это «Локомотив», команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай, десять человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты», — приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус с иронией раскритиковал выступление «железнодорожников» после матча с «Ростовом».