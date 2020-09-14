Источник: ЦСКА категорически отказался продавать Влашича «Зениту»

Руководство московского ЦСКА отказалось продавать своего хорватского полузащитника Николу Влашича петербургскому «Зениту». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в августе представители сине-бело-голубых сделали запрос у армейцев на предмет суммы, за которую красно-синие готовы расстаться со своим лидером.

«Из Москвы пришел ответ: «Никола не продается». До обсуждения сумм или появления официального предложения со стороны петербургского клуба дело так и не дошло», — говорится в сообщении.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. Первый сезон в составе армейцев хорват, принадлежавший английскому «Эвертону», провел на правах аренды, после чего красно-синие заплатили «ирискам» порядка €15 млн. Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Всего за москвичей он провел 74 матча во всех турнирах, забив 25 мячей и сделав 16 результативных передач.

Сообщается, что в услугах хавбека заинтересован «Зенит», у которого ЦСКА за трансфер требует не менее €45 млн.