«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн

Петербургский «Зенит» по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.

Как утверждает «РБК-Спорт», сине-бело-голубые обратились в армейский клуб с новым предложением по трансферу 22-летнего хорвата. По информации источника, «Зенит» готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров. При этом сам игрок не хотел бы перебраться в команду с берегов Невы.

За ЦСКА Влашич выступает с 2018 года.

Ранее из СМИ стало известно, что «Зенит» готовит улучшенное предложение по Влашичу.