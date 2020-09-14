Рой Джонс вспомнил, как попросил у Путина российское гражданство
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, как попросил у президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство.
«Я встретился с Путиным и спросил, можно ли стать гражданином России. Он ответил: «Конечно». Это действительно прекрасно. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий, буду гражданином США и России. Говорят, что наши страны — главные враги, но это не так. В России я как Майкл Джексон или Майкл Джордан», — цитирует боксера Daily Mail.
Джонс получил российский паспорт 12 сентября 2015 года.