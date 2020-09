Неймар — о драке с Гонсалесом: жалею, что не ударил его в лицо

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал конфликт с защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом в матче 2-го тура чемпионата Франции.

В концовке встречи Неймар ударил Гонсалеса кулаком по голове и получил красную карточку. Бразилец объяснил свой поступок тем, что Гонсалес оскорбил его на почве расизма.

«Жалею только об одном, что не ударил эту сволочь по лицу. VAR легко разглядел мою «агрессию». А теперь я очень хотел бы посмотреть повтор момента, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», — написал форвард в своем Twitter.

Ранее Гонсалес ответил Неймару на обвинения в расизме.

VAR pegar a minha "agressão" é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de "MONO HIJO DE PUTA" (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?