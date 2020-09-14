Тренер «Рубина» Слуцкий поделился эмоциями после победы над «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победы над столичным «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, игра на «ВТБ Арене» получилась яркой и обоюдоострой, с шансами на успех у той и у другой команды.

Также 48-летний специалист заявил, что удаление в составе бело-голубых сильно повлияло на ход встречи, при этом недостаток опыта у «Рубина» не позволил комфортно реализовать данное преимущество.

Ранее сообщалось, что наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил дебют нападающего Александра Кокорина.