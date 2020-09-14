«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»
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В очередном матче третьего тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» уступил «Олимпику» из Марселя.
Встреча прошла в столице страны на стадионе «Парк де Пренс» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.
В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил 27-летний нападающий Флориан Товен.
После этого успеха подопечные Андре Виллаша-Боаша набрали шесть очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Лиги 1.
Отметим, что в составе парижан случилось три удаления, а у гостей — два.
Ранее сообщалось, что только одна команда в Российской премьер-лиге (РПЛ) не проигрывала за семь туров.