«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»

В очередном матче третьего тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» уступил «Олимпику» из Марселя.

Встреча прошла в столице страны на стадионе «Парк де Пренс» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил 27-летний нападающий Флориан Товен.

После этого успеха подопечные Андре Виллаша-Боаша набрали шесть очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Отметим, что в составе парижан случилось три удаления, а у гостей — два.

Ранее сообщалось, что только одна команда в Российской премьер-лиге (РПЛ) не проигрывала за семь туров.