Бьелса: «Лидс» не позволил «Ливерпулю» играть в своем стиле

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса высказался по итогам матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля». Его слова передает «Би-би-си».

Специалист отметил, что нейтрализовать команду Юргена Клоппа на их поле было непростой задачей.

«Во втором тайме у нас возникали сложности с тем, чтобы доставить мяч на чужую половину поля.

Но «Лидс» не позволил «Ливерпулю» играть в своем стиле. Мы приложили для этого много усилий. Некоторые отрезки нам удались», — сказал Бьелса.

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин не исключил чемпионства бело-голубых по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).