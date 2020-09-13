«Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в полуфинал НБА

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» оказался сильнее «Хьюстон Рокетс».

Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эдвент Хэлс Арена» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой номинальных хозяев со счетом 119:96.

В составе победителей наибольшее количество очков (29) набрал Леброн Джеймс, сделавший также 11 подборов и отдавший семь результативных передач.

У проигравшей команды самым результативным игроком стал Дж. Харден, набравший 30 очков.

За право выйти в финальную серию калифорнийская команда поборется с победитам пары «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее сообщалось, что «Торонто» не смог выйти в финал Восточной конференции.