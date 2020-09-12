Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Утверждается, что 11 сентября весь состав первой команды, тренерский штаб и остальные сотрудники клуба сдали тесты на COVID-19. У Симеоне был обнаружен положительный результат. На данный момент он изолирован от всей команды и находится у себя дома.

«К счастью, у нашего тренера нет никаких симптомов. Сейчас он соблюдает режим самоизоляции у себя дома», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Атлетико».

Симеоне возглавляет мадридский клуб с декабря 2011 года. С тех пор «матрасники» один раз стали чемпионами Испании, выиграли по одному Кубку и Суперкубку страны, побеждали в Лиге Европы и дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

Первый матч «Атлетико» в новом сезоне должен состояться 20 сентября. В 1-м туре Примеры мадридский клуб сыграет в гостях с «Леванте».