Александр Зверев вышел в финал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open).

Немецкий спортсмен в полуфинале одолел представителя Испании Пабло Карреньо-Буста.

Встреча, которая длилась 3 часа 23 минуты, завершилась в пяти сетах с результатом 6:3, 6:3, 3:6, 4:6, 6:3 в пользу Зверева. Стоит отметить, что он проиграл первые два сета немец проиграл.

В финале турнира спортсмен встретится с победителем противостояния россиянина Даниила Медведева и австрийца Доминика Тима.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс высказалась о поражении от Азаренко в полуфинале US Open.