Экс-тренер «Спартака» Кононов может покинуть «Ригу»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может покинуть «Ригу». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 54-летний белорусский специалист готов принять подобное решение по семейным обстоятельствам.

В настоящее время Кононов не находится в расположении клуба. Пресс-служба латышской команды не подтвердила информацию об уходе тренера из клуба.

Напомним, что в настоящее время «Рига» лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, имея в своем активе 45 очков после 17 игр.

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