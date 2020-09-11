Услуги Месино были предложены «Зениту»
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Услуги полузащитника миланского «Интера» Матиаса Месино были предложены петербургскому «Зениту». Об этом сообщает FcInterNews.it.
По информации источника, вероятность трансфера оценивается как небольшая, из-за того, что руководство сине-бело-голубых ищет более атакующего игрока в среднюю линию, а сам Месино хотел бы продолжить карьеру в Англии или Испании.
В прошедшем сезоне Серии А хавбек провел 25 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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