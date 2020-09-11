Худобин — первая звезда встречи с «Вегасом», Радулов — вторая

В третьем матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» в овертайме победил «Вегас Голден Найтс» — 3:2.

Первой звездой встречи стал российский страж ворот «Далласа» Антон Худобин: он совершил 38 сейвов. Второй звездой признали еще одного россиянина, нападающего «звезд» Александра Радулова, который забросил победную шайбу в овертайме. Третьей звездой стал защитник «Вегаса» Ши Теодор, в активе которого один гол.

Как итог, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Далласа».

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