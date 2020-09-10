Защитник «Спартака» Кутепов может продолжить карьеру в Турции

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 27-летним футболистом активно интересуется «Антальяспор». Клуб готов рассмотреть вариант с арендным соглашением.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кутепов не сыграл ни одной игры.

Подопечные Доменико Тедеско располагаются на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.