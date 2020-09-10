Орлов не считает Влашича выдающимся игроком

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике московского ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, петербуржцам не стоит расстраиваться из-за того, что 22-летний хавбек не стал игроком сине-бело-голубых.

«Гендиректор «Зенита» уже говорил о том, что вопрос о приобретении Влашича не стоял на повестке. Никола хочет в Европу, он является игроком национальной сборной, причем одним из ведущих.

Мы его видим в России — он хороший игрок, но не выдающийся», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу вратарской позиции.