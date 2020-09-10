Кучеров догнал Буре в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место по голам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

Во втором матче финальной серии Восточной конференции против «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1) нападающий стал автором победной шайбы. Теперь в активе Кучерова 35 голов в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он догнал Павла Буре.

Снайперский рекорд среди россиян принадлежит форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (69 голов). Второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (63). На третьей строчке располагается Сергей Федоров (52).

Ранее Кучеров высказался о победном голе «Тампы» в матче с «Айлендерс».