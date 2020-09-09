Федерация фигурного катания на коньках России разочарована решением Загитовой

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган выразил разочарование решением фигуристки Алины Загитовой отказаться от участия в контрольных прокатах национальной сборной.

«Мы должны с пониманием относиться к решениям нашей олимпийской чемпионки. Жалко, что она не выступает. У нее есть очень интересная короткая программа. Испытываем спортивную грусть из-за этого решения — сняться с контрольных прокатов», — приводит слова Когана «Чемпионат».

Загитова в своей карьере выиграла все личные международные соревнования. В ее активе победа в финале Гран-при, чемпионатах России, Европы и мира, а также золото Олимпийских игр — 2018. В декабре 2019 года фигуристка приняла решение приостановить соревновательную карьеру. Позднее она возобновила тренировки и была включена в состав российской сборной на сезон-2020/21.

Ранее сообщалось, что Загитова может пропустить отбор на чемпионат России.