Российская хоккеистка дисквалифицирована за допинг

Российская хоккеистка Мария Тюганкина наказана за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Отмечается, что 19-летняя спортсменка отстранена на восемь месяцев за положительный результат допинг-теста, который был взят 15 января после матча Женской хоккейной лиги между подмосковным «Торпедо» и действующими чемпионами лиги уфимской «Агидели», где Тюганкина провела последние три сезона. В ее организме был обнаружен фуросемид.

По словам спортсменки, запрещенное вещество попало ей в организм случайно. Хоккеистка оправдала свое нарушение тем, что приняла детокс-коктейль, в составе которого фуросемид указан не был. В связи с этим дисциплинарный комитет ИИХФ ограничился восемью месяцами дисквалификации, а не максимальным сроком наказания. Отстранение последует с даты взятия допинг-пробы. При этом Тюганкина имеет право в течение 21 дня обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что за нарушение антидопинговых правил на четыре года был дисквалифицирован нападающий петербургского «СКА-1946» Илья Алтыбармакян.