В «Спартаке» не исключили возможную продажу Кокорина

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Кокорина.

По информации из СМИ, к 29-летнему форварду красно-белых предметный интерес проявляет итальянская «Рома».

«Если будет сделано официальное предложение, тогда мы будем это вместе обсуждать», — приводит слова Газизова «Чемпионат.com».

Кокорин стал игроком «Спартака» перед началом нынешнего сезона, однако пока не успел дебютировать за новую команду из-за травмы.

Ранее Леонид Федун прокомментировал возможный переход Кокорина в «Рому».