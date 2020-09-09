В «Спартаке» не исключили возможную продажу Кокорина
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Кокорина.
По информации из СМИ, к 29-летнему форварду красно-белых предметный интерес проявляет итальянская «Рома».
«Если будет сделано официальное предложение, тогда мы будем это вместе обсуждать», — приводит слова Газизова «Чемпионат.com».
Кокорин стал игроком «Спартака» перед началом нынешнего сезона, однако пока не успел дебютировать за новую команду из-за травмы.
Ранее Леонид Федун прокомментировал возможный переход Кокорина в «Рому».