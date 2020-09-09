Федун прокомментировал возможный переход Кокорина в «Рому»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слухи о том, что нападающий Александр Кокорин может перейти в итальянскую «Рому».

29-летний форвард перешел в стан красно-белых перед началом нынешнего сезона, однако пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.

«Каковы шансы, что Кокорин перейдет в «Рому»? Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла», — цитирует Федуна «СЭ».

Ранее сообщалось, что Кокорин останется в «Спартаке».