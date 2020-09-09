СМИ: Кокорин останется в «Спартаке»

Нападающий Александр Кокорин не покинет московский «Спартак» в текущее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, между 29-летним футболистом и генеральным директором клуба действительно существует негласная договоренность о том, что как минимум один сезон форвард отыграет за красно-белых. Поэтому сумма отступных в размере €7 млн, как утверждает портал, не станет поводом для перехода Кокорина в европейскую команду.

Кокорин перешел в «Спартак» перед началом нынешнего сезона, однако по-прежнему не дебютировал за новый клуб из-за травмы. Накануне в СМИ появилась информация, что в трансфере россиянина заинтересована итальянская «Рома».

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен сохранить Кокорина.