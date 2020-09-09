Нападающий Криштиану Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии, сообщает официальный Twitter Лиги наций.

Форвард отличился дублем в матче со национальной командой Швеции в Лиге наций. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Португалии.

Стоит отметить, что больше, чем Роналду, в национальных сборных забивал только бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). При этом среди европейских футболистов до отметки в 100 голов португальский форвард добрался первым.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду принес португальцам победу над шведами в Лиге наций.