«Спартак» намерен сохранить Кокорина

Московский «Спартак» намерен сохранить в своем составе нападающего Александра Кокорина, сообщает Metaratings.ru.

В СМИ появилась информация, согласно которой в услугах российского нападающего заинтересована итальянская «Рома». Источники сообщали, что сумма сделки может составить €6 млн, а предложение римский клуб намерен сделать в ближайшее время.

«Удержать нападающего в «Спартаке» хочет лично гендиректор клуба Шамиль Газизов, рассчитывающий на то, что команде удастся составить конкуренцию «Зениту» и удержать текущее первое место в турнирной таблице РПЛ», — отмечено в источнике.

Ранее сообщалось, что Шалимов высказался о позиции Кокорина в атакующей линии «Спартака».