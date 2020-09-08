Полузащитник «Спартака» Глушенков пройдет медобследование

Полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Максим Глушенков пройдет медобследование, сообщает «СЭ».

По информации источника, причиной тому стала травма колена. На диагностике будет получена полная картина состояния здоровья Глушенкова, получившего повреждение в матче против сборной Польши — U21.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» проведет матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Игра состоится 13 сентября на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Рому».