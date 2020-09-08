Серена Уильямс отказалась комментировать дисквалификацию Джоковича

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс отказалась комментировать дисквалификацию на Открытом чемпионате США (US Open) сербского теннисиста Новака Джоковича, передает официальный сайт турнира.

Во время матча 1/8 финала турнира против испанца Пабло Карреньо-Бусты первая ракетка мира попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован с US Open.

«Да, я в это лезть не буду. Оставлю эту тему вам. Я в это не полезу», — заявила Уильямс.

Ранее сообщалось, что Кафельников назвал справедливой дисквалификацию Джоковича.