Стали известны детали контракта Миранчука с «Аталантой»

Юридическая компания SILA International Lawyers, оказывающая сопровождение в подписании контракта российского полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой», опубликовала детали соглашения.

В Twitter фирма сообщила, что соглашение 24-летнего футболиста с клубом из Бергамо рассчитано на четыре сезона с опцией продления еще на один год.

По неофициальным данным, зарплата Миранчука в «Аталанте» составит от €1,7 млн до €2 млн плюс бонусы.

Ранее Антон Миранчук пожелал брату удачи в «Аталанте».

Aleksey Miranchuk, midfielder of the Russian national team, transferred from Lokomotiv Moscow to Atalanta B.C. (Italy).

SILA International Lawyers advised the player during negotiations with the club. pic.twitter.com/KYvcmFhujQ