СМИ: Влашич задумался об уходе из ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич задумался над уходом из клуба, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, 22-летний хорват не планирует покидать стан армейцев в текущее трансферное окно, однако не исключает, что это произойдет уже зимой. Издание уточняет, что желание Влашича связано с последними результатами красно-синих, и он сомневается, что команда способна каждый год играть в Лиге чемпионом, чего бы ему хотелось.

Главным претендентом на Влашича называется миланский «Интер».

Ранее Влашич прокомментировал слухи об уходе из ЦСКА.