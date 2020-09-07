15-летняя художница из России рассказала, как получила работу у Фуркада

Российская художница Оксана Пинчук, ставшая иллюстратором книги пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, рассказала, как получила работу у легенды биатлона.

По словам Пинчук, она некоторое время публиковала в социальных сетях плоды своего творчество с изображением Фуркада-младшего, отмечая спортсмена. Уже после того, как биатлонист завершил карьеру, ей пришло предложение в Instagram заняться созданием иллюстраций для книги атлета «Последний круг».

«Спустя неделю или полторы после того, как он завершил карьеру, я немного отошла, собралась с мыслями – выразила это в рисунке и приложила письмо. Он обратил внимание и через пару дней я получила сообщение в директ с его аккаунта, не через посредников: Мартен предложил работу над новым проектом – книгой. Промежуточных пунктов между лайками и предложением о работе не было – прямо сразу все случилось. Чтобы это уложилось в голове, я потратила где-то месяц – просто каждый день офигевала, не знала, что такое бывает», – приводит слова девушки Sports.ru.

Впоследствии Фуркад поблагодарил Пинчук за ее талант и совместную работу, отметив, что открыл в ней для себя «невероятного мастера».

Ранее сообщалось, что Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус.