Форвард «МЮ» раскритиковал британского депутата за слова о голодных детях

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд высказался о недавнем заявлении члена британского парламента Кевина Холлинрейка о голодных детях в обществе.

В Twitter политик написал, что «кормить детей — это обязанность родителей».

«Я бы посоветовал вам поговорить с семьями, прежде чем писать это. Я никогда в жизни не встречал ни одного родителя, который не хотел бы или не чувствовал ответственности за кормление своих детей. Отложим в сторону, что это комментарий от депутата. Именно такие слова мешают людям говорить правду и просить о помощи. Нам нужно начать воодушевлять друг друга. У меня был бы такой же ответ любому, кто напишет об этом», — ответил Рашфорд депутату в социальной сети.

Ранее Рашфорд убедил правительство Великобритании продолжить бесплатно кормить нуждающихся детей на каникулах.

I would urge you to talk to families before tweeting. To this day I haven't met one parent who hasn't wanted or felt the responsibility to feed their children... https://t.co/J72VyRazbF