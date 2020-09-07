«Милуоки» в овертайме сломил сопротивление «Майами»

В четвертом четвертьфинальном матче розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» уступил «Милоуки Бакс».

Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эдвент Хэлс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 115:118

В составе победителей самым полезным игроком матча был признан К. Миддлтон, набравший 36 очков, сделавший восемь подборов и отдавший восемь результативных передачи.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (26) набрал Б. Адебайо.



Счет в серии стал 3:1 в пользу «Хит».

Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс».