Спортивный директор «ПСЖ» оценил Неймара и Мбаппе хуже Роналду и Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо оценил игру нападающих парижан Неймара и Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.

По его мнению, эти два футболиста являются лучшими в мире, после форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, выступающих за «Ювентус» и «Барселону» соответственно.

«Иметь двух таких игроков в одной команде — потрясающе. Месси и Роналду были по одному в своих клубах, а здесь мы имеем сразу двух лучших игроков мира после них», — сказал Леонардо.

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